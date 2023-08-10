Грузовик опрокинулся на легковой автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга

Три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС ликвидировали последствия аварии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

В четверг, 10 августа на внешнем кольце КАД грузовой автомобиль опрокинулся на Volkswagen. По информации пресс-службы МЧС России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в Ломоносове на выезде с кольцевой автодороги в Петродворцовом районе. В результате аварии пострадало два человека. Их экстренно госпитализировали, но о состоянии пока ничего не известно.

На данный момент сотрудники МЧС устраняют последствия происшествия. На месте работают 12 спасателей и три единицы спецтехники. Кроме того, согласно данным с сервиса «Яндекс Карты», ДТП спровоцировало пробку на КАД в районе «Бронки».

Ранее в результате ДТП в Петроградском районе в больницу с черепно-мозговой травмой попал двухнедельный младенец.