Двухнедельного младенца с травмами госпитализировали после ДТП в Петроградском районе

Двухнедельного младенца с травмами госпитализировали после ДТП в Петроградском районе
Фото: Pxhere

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту аварии в Петроградском районе, в результате которой пострадал ребенок.

По информации следователей, днем 5 августа на Лодейнопольской улице столкнулись автомобили Ford Focus, за рулем которого сидела 27-летняя женщина и кроссовер Renault Kaptur, которым управлял 52-летний мужчина. При этом в салоне вместе с водителем авто французской фирмы находился двухнедельный младенец.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ребенок находился на руках у матери, которая сидела на заднем сидении Renault. После аварии младенца госпитализировали с травмой головы. Врачи оценивают ее состояние как легкой тяжести. Водителя уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Ранее пьяные родители уронили двухлетнего ребенка на набережной реки Смоленки. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

дорожная авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Двухнедельного младенца с травмами госпитализировали после ДТП в ...
Россиянам напомнили об опасности клещевого энцефалита и мерах защиты от ...
Житель Архангельска обнаружил череп с остатками волос и мягких тканей в ...
В Петербурге стартовал полумарафон «Северная столица»
Пьяные родители уронили двухлетнего ребенка на набережной Смоленки
Перед матчем «Зенит»-«Динамо» болельщиков ожидает выступление дуэта Filatov ...
Автомобилист сбил лося на Приморском шоссе у Лисьего Носа
Власти Петербурга объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей и гроз