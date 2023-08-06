Двухнедельного младенца с травмами госпитализировали после ДТП в Петроградском районе

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту аварии в Петроградском районе, в результате которой пострадал ребенок.

По информации следователей, днем 5 августа на Лодейнопольской улице столкнулись автомобили Ford Focus, за рулем которого сидела 27-летняя женщина и кроссовер Renault Kaptur, которым управлял 52-летний мужчина. При этом в салоне вместе с водителем авто французской фирмы находился двухнедельный младенец.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ребенок находился на руках у матери, которая сидела на заднем сидении Renault. После аварии младенца госпитализировали с травмой головы. Врачи оценивают ее состояние как легкой тяжести. Водителя уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Ранее пьяные родители уронили двухлетнего ребенка на набережной реки Смоленки. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.