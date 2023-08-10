Фестиваль в Карельском зоопарке внес коррективы в маршрут «Ласточки» из Петербурга

Маршрут поезда «Ласточка» рейсом из Санкт-Петербурга в поселок Хеоюля изменится на один день 19 августа.

Об измененном расписании сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) 10 августа. Отмечается, что расписание поездов составлено таким образом, чтобы жители и гости города на Неве смогли успеть на фестиваль в Карельском зоопарке и вернуться обратно в тот же день.

Так, поезд №821 отправился из Северной столицы в 06:15 утра и прибудет на станцию Янисъярви в 11:55. Обратно «Ласточка» проследует от той же станции в 17:15 и прибудет в Петербург в 22:43. Напомним, 19 августа в Карельском зоопарке состоится фестиваль «Встреча с лешим», посвященный миру традиций и таинств культуры Карелии.

Ранее стало известно, что с наступлением осени изменится время отправления поездов из Карелии в Петербург.