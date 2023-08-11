Стало известно, в каких российских городах больше всего туристов с домашними питомцами

Отдых в некоторых городах может оказаться дорогостоящим. Например, в Геленджике.

Некоторые российские города в летнем сезоне 2023 года оказались особенно популярными у путешественников с домашними животными. В России совместный отдых с питомцами набирает популярность. Специалисты считают, что особенно привлекателен для отдыхающих с собаками город Сочи.

Как сообщают РИА новости, второе место занимает Анапа, а на третьем – Санкт-Петербург. Также в десятку лидеров по популярности вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму и Москва. Дешевле всего будет отдохнуть в Ейске, в среднем проживание там стоит 2861 рубль за ночь, дороже всего – в Геленджике: 5603 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2023 году отдых в Крыму оказался самым дешевым. Неделя отдыха на полуострове обойдется гражданам в 50 тысяч рублей.