Певица Юта выступит на петербургском фестивале RT

Выступление певицы Юты запланировано на церемонии открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Ожидается, что она представит песню «За ленту». Мероприятие посвящено героям специальной военной операции (СВО) и состоится с 18 по 20 августа в кинотеатре «Аврора».

Юта много лет поддерживает российских военных. Она выступает в зоне спецоперации и госпиталях. Юта представит новую песню — «За ленту».

«Впервые я выступила в Донбассе в 2015 году. Прошло много лет, и до сих пор чувствую трепет, гордость и благодарность, когда пою про наших ребят и для наших ребят на фронте. Клип на песню «За ленту» за два дня набрал свыше 2,5 млн просмотров, композиция никого не оставляет равнодушным»,

— делится Юта.

С певицей на сцену выйдет легендарный командир морской пехоты с позывным Рокот, который вместе с морпехом Струной снялся в клипе Юты, куда вошли документальные кадры событий СВО.

На закрытии фестиваля выступит певица Юлия Чичерина.