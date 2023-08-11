Доллар подскочил до 99 рублей

Доллар подскочил до 99 рублей
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Евро не отстает в росте. Также поднялся юань.

На Московской бирже курс доллара превысил 99 рублей. Кроме того, курс евро превысил 109 рублей. Такие данные представлены валютными торгами в пятницу, 11 августа. На 16:20 мск он составлял 99,0025 рубля, что показывает рост на 1,59%.

К 16:24 мск курс доллара замедлил свой рост и составил 98,98 рубля. К тому же времени евро подскочил до 108,61 рубля (+0,99%), а юань вырос на 1,21% достигнув 13,628 рубля. После этого курс евро перевалил за 109 рублей, чего не происходило с марта 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупные банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Доллары и евро принимают только в банкоматах «Альфы» и «Тинькофф». Однако пользователям, предпочитающих терминал самообслуживания второго банка, придется за это заплатить — взимается комиссия 5%.

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