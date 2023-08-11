В «Зените» отреагировали на слухи об отказе отпускать Барриоса в другой клуб

Слухи распустил журналист Карпов. Оказалось, что ситуация иная.

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал мелькающую информацию о том, что петербургский клуб не отпускает полузащитника Вильмара Барриоса в английский «Ноттингем Форест». Медведев заявил, что это «бред».

Как сообщают РИА новости, ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале заявил, что якобы «сине-бело-голубые» не собираются отпускать Барриоса в «Ноттингем Форест». Однако Медведев опроверг это. Напомним, Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полузащитник «Зенита» Мостовой пропустит будущие игры из-за травмы. Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой пропустит месяц тренировок и не выйдет на поле из-за травмы бедра. Таким образом, полузащитник пропустит будущие игры «сине-бело-голубых», включая матч против воронежского «Факела», который должен состояться 13 августа.