Полузащитник «Зенита» Мостовой пропустит будущие игры из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Мостовой пропустит будущие игры из-за травмы
Фото: Baltphoto

Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой пропустит месяц тренировок и не выйдет на поле из-за травмы бедра.

Во время матча с «Динамо» на «Газпром Арене» в Северной столице Мостовой получил серьезную травму. По информации пресс-службы «Зенита», речь идет о повреждении мышц бедра, которые спортсмену предстоит восстанавливать примерно четыре недели.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Андрею Мостовому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Таким образом, полузащитник пропустит будущие игры «сине-бело-голубых», включая матч против воронежского «Факела», который должен состояться 13 августа. Ранее футбольный клуб обыграл ЦСК в матче Кубка России.

Напомним, матч «Зенит»-«Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги завершился победой команды из Москвы со счетом 2:3.

"Зенит" Андрей Мостовой травма


 

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