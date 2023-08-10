Полузащитник «Зенита» Мостовой пропустит будущие игры из-за травмы

Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой пропустит месяц тренировок и не выйдет на поле из-за травмы бедра.

Во время матча с «Динамо» на «Газпром Арене» в Северной столице Мостовой получил серьезную травму. По информации пресс-службы «Зенита», речь идет о повреждении мышц бедра, которые спортсмену предстоит восстанавливать примерно четыре недели.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Андрею Мостовому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Таким образом, полузащитник пропустит будущие игры «сине-бело-голубых», включая матч против воронежского «Факела», который должен состояться 13 августа. Ранее футбольный клуб обыграл ЦСК в матче Кубка России.

Напомним, матч «Зенит»-«Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги завершился победой команды из Москвы со счетом 2:3.