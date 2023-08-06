Матч между «Зенитом» и «Динамо» в Петербурге завершился победой гостей

Матч между «Зенитом» и «Динамо» в Петербурге завершился победой гостей
Фото: Pxhere

Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Зенит» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

В воскресенье, 6 числа на «Газпром Арене» завершился матч «Зенит»-«Динамо» со счетом 3:2 в пользу московской команды. Соперники сине-бело-голубых сразу начали атаку и уже на второй минуте забили первый мяч. Гол своей команде принес нападающий Константин Тюкавин.

Однако этим дело не ограничилось и на десятой минуте Фабиан Бальбуэна из «Динамо» вновь забил гол. Правда, в ворота своей команды. Таким образом, хозяева смогли сравнять счет и удерживать его до 33-й минуты, пока Тюкавин вновь не забил мяч в ворота «Зенита».

После этого началась ожесточенная борьба двух команд, в ходе которой желтые карточки получили полузащитник «Динамо» Денис Макаров и защитник «Зенита» Страхиня Эракович. Противостояние привело к тому, что на 90-й минуте матча команда из Санкт-Петербурга сравняла счет. Гол забил Иван Сергеев.

На дополнительных минутах красную карточку получил Вильмар Барриос «Зенита» и отправился на скамейку. Финальный и победный гол забил Вячеслав Грулев.

Напомним, перед началом матча все болельщики смогли увидеть выступление группы Filatov & Karas и взять автограф у Родригао из «Зенита»

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