Перед матчем «Зенит»-«Динамо» болельщиков ожидает выступление дуэта Filatov & Karas

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» вечером состоится матч между футбольными клубами «Зенит» и «Динамо», однако до начала игры все желающие смогут увидеть шоу силачей, послушать Filatov & Karas и взять автограф у Родригао.

Матч между командами двух российских столиц начнется в 19:00, однако болельщиков на стадион начнут запускать за два часа. Так, с 17:45 на Центральной лестнице Трибуны С выступит один из главных силачей России Максим Баруздин. Мужчина продемонстрирует собравшимся выдающиеся способности и навыки по поднятию тяжестей.

18:15 жителей и гостей Северной столицы будет ждать бразильский футболист Родригао, который раздаст автографы всем желающим. На большой сцене в это время в это время начнется выступление российского музыкального проекта Filatov & Karas, которые в 2023 году стали лауреатами премии «Лучшая групп» по версии «Нового радио», говорится в анонсе на официальном сайте ФК «Зенит».

Напомним, в начале августа «сине-бело-голубые» провели ежегодную открытую тренировку в Михайловском саду.