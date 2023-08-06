Перед матчем «Зенит»-«Динамо» болельщиков ожидает выступление дуэта Filatov & Karas

Перед матчем «Зенит»-«Динамо» болельщиков ожидает выступление дуэта Filatov &#038; Karas
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» вечером состоится матч между футбольными клубами «Зенит» и «Динамо», однако до начала игры все желающие смогут увидеть шоу силачей, послушать Filatov & Karas и взять автограф у Родригао.

Матч между командами двух российских столиц начнется в 19:00, однако болельщиков на стадион начнут запускать за два часа. Так, с 17:45 на Центральной лестнице Трибуны С выступит один из главных силачей России Максим Баруздин. Мужчина продемонстрирует собравшимся выдающиеся способности и навыки по поднятию тяжестей.

18:15 жителей и гостей Северной столицы будет ждать бразильский футболист Родригао, который раздаст автографы всем желающим. На большой сцене в это время в это время начнется выступление российского музыкального проекта Filatov & Karas, которые в 2023 году стали лауреатами премии «Лучшая групп» по версии «Нового радио», говорится в анонсе на официальном сайте ФК «Зенит».

Напомним, в начале августа «сине-бело-голубые» провели ежегодную открытую тренировку в Михайловском саду.

"Зенит" матч новости СПб


 

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