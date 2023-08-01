ФК «Зенит» проведет ежегодную открытую тренировку в Михайловском саду 1 августа

Основной состав футболистов клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга проведет открытую тренировку в историческом центре города.

Новое открытое занятие сине-бело-голубых пройдет в сотрудничестве с Русским музеем 1 августа футболисты проведут тренировку на открытом воздухе в Михайловском саду, а посмотреть на их результаты смогут все желающие. Команда прибудет в центр Петербурга к 17:30, сообщается в официальном Telegram-канале «Зенита».

Стоит отметить, что открытая тренировка рядом с городскими достопримечательностями стала ежегодной традицией для петербургских футболистов. В 2022 году «зенитовцы» вышли на поле в Александровском саду возле Медного всадника и раздали автографы фанатам.

Напомним, следящий матч с участием «Зенита» состоится 6 августа. Их соперником на «Газпром Арене» станет московское «Динамо».