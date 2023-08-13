Осужденный на 12,5 лет историк Олег Соколов планирует жениться после амнистии

Отбывающий наказание в колонии 67-летний историк Олег Соколов хочет жениться. Прошлую свою возлюбленную – аспирантку СПбГУ он расчленил и утопил в реке.

В ноябре 2019 года после ссоры с 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко ее преподаватель – Олег Соколов выстрелил в девушку из охотничьего карабина. После этого он сломал жертве шею и еще три раза выстрелил в голову. На следующий день пожилой мужчина расчленил тело и выбросил останки в Мойку. Расследование громкого дела завершилось судом, в ходе которого историка-расчленителя на 12,5 лет отправили в исправительную колонию.

Однако, как выяснилось, преступник живет вполне хорошо и даже собирается жениться. В интервью 78.ru мать Соколова рассказала, что жизнь в колонии напоминает ее сыну курорт. Везде чистота, есть спальня, баня и спортивный зал. Питание регулярное, трехразовое. В свободное время пенсионер рассказывает своим сокамерникам историю России и любимой Франции, за что стал «любимцем» среди арестантов.

Более того, последнее время за 67-летним расчленителем ухаживают две женщины, отправляют ему книги и каждый день общаются. По словам матери заключенного, одна из дам уже успела завоевать сердце ее чада. Девушка работает преподавателем истории, также как когда-то Соколов. Как познакомилась пара – доподлинно неизвестно, однако убийца уже рассказал родственнице о своих планах свадьбу.

«Мне Олег сказал: «Мама, она мне делает столько добра, что даже не знаю, как это произошло». Он хочет жениться», — рассказала собеседница издания.

Для осуществления своих планов Соколов даже подружился с начальником лагеря и надеется на амнистию. Благодаря их общению историк-расчленитель смог возглавить библиотеку в колонии, а сам начальник признался, что готов «отдать душу», лишь бы его выпустили.

Напомним, история Олега Соколова стала настолько резонансной, что спустя полтора года после его заключения вышел фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Самого преступника кинолента оскорбила. Он подал иск в суд с требованием удалить фильм, как порочащий честь и достоинство, однако проиграл.