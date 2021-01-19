Фильм о Соколове признали не порочащим честь и достоинство

Историк, обвиняемый в убийстве, возмутился из-за выхода документального фильма на видеоплатформе «Premier».

Историк Олег Соколов обратился в суд с иском к Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он возмутился из-за выхода документального фильма на видеоплатформе «Premier» и потребовал опровергнуть порочащие сведения и возместить моральный вред. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Речь идет о фильме под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Соколов хотел, чтобы его удалили, выпустили опровержение и выплатили ему по тысячи рублей компенсации.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, отказав Соколову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что апелляция адвоката историка Соколова на приговор поступила в суд Петербурга.