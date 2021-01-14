Апелляция адвоката историка Соколова на приговор поступила в суд Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова, представляющего интересы историка Олега Соколова. Он будет добиваться смягчение приговора.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия. Его адвокат полагает, что приговор является незаконным и необоснованным. По его мнению, выводы суда несопоставимы с фактическими обстоятельствами дела. Также Лукьяненко утверждает, что суд нарушил уголовно-процессуальный закон.

Правозащитник просит изменить приговор Октябрьского районного суда и учесть, что поведение потерпевшей было аморальным и противоправным, что и стало поводом для преступления. Об этом 14 января сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года на набережной реки Мойки. Историка выловили из реки с переохлаждением, у него в рюкзаке лежали травматический пистолет и отрезанные человеческие руки. Это были останки аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семья убитой аспирантки историком Соколовым согласилась с решением судьи.