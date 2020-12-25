Семья убитой аспирантки историком Соколовым согласилась с решением судьи

Семья убитой Анастасии Ещенко не будет обжаловать приговор судьи. Подозреваемого Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на адвоката семьи, погибшей Александра Бакшеева, семья осталась довольной приговором и не будет его обжаловать. Напомним, что по версии следствия, осужденный сначала убил свою возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее и пытался скрыть улики в реке Мойке. Именно возле нее его и задержали.

«Семья приняла решение не обжаловать приговор. Лично я осталась довольна приговором», – заявила адвокат Бакшеева.

Приговор Олегу Соколову вынесли сегодня, 25 декабря. Он сядет на 12,5 лет в колонию строго режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что слушать приговор историку Соколову приехали родители Ещенко. Это первое судебное заседание, на котором они были.