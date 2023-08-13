Петербуржцам рекомендовали последний месяц лета есть картошку и помидоры

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало жителям города о том, какие овощи стоит употреблять в августе.

Эксперты отметили, что последний месяц лета – самое время, чтобы зарядить организм витаминами и энергией. Для этого жителям Северной столицы предложили внедрить в свой рацион баклажаны, кукурузу, горох, кольраби, а также брокколи и редьку. В топе также остаются картошка, помидоры и морковь, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Петербуржцам также рекомендовали не оставлять без внимания свеклу, репчатый лук, редис, фасоль, чеснок, сельдерей и фенхель. Из томатов можно купить недорогие, но сладкие черри или сливовидные розовые помидоры.

Ранее представители Роспотребнадзора рассказали жителям города на Неве о пользе инжира и за что фрукт так любили в Древней Греции.