Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали метеоритный поток Пересиды

Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали метеоритный поток Пересиды
Фото: Pxhere

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать самый яркий и продолжительный звездопад в 2023 году.

В ночь с 12 на 13 августа жители нескольких регионов России можно было увидеть большое количество падающих метеоритов. Наблюдать редкое природное явление могли и петербуржцы с жителями Ленинградской области. Потоки звезд сначала светятся зеленым оттенком, а потом меняют цвет, превращаясь в розовые и оранжевые росчерки.

Кроме того, авторы Telegram-канала «АстроФотоБолото : Атмосферное» предложили всем желающим понаблюдать за потоком Пересиды и в ночь с 13 на 14 августа. Эксперты также предупредили, что увидеть можно будет намного меньше падающих звезд, чем обычно, но можно надеяться на второй всплеск активности метеоров.

Напомним, еще в марте 2023 года специалисты НАСА обнаружили метеорит, который может столкнуться с Землей в 2046 году.

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