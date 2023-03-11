Апокалипсис не сегодня: НАСА рассказало, когда в Землю врежется метеорит

Существует небольшая вероятность того, что в 2046 году с землей столкнется астероид. К такому выводу пришли сотрудники управления по координации планетарной обороны НАСА, сообщили на официальной странице ведомства в социальных сетях.

«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землей в 2046 году», – поделились своими наблюдениями эксперты.

Сам астероид 2023 DW был открыт 26 февраля текущего года. Ему было присвоено первое место в списке космических тел, которые способны повлиять на нашу планету.

На сайте Европейского космического агентства сообщается, что 2023 DW открыли 26 февраля этого года. Он занял первое место в списке космических объектов, которые потенциально могут оказать влияние на Землю.

Согласно опубликованной информации, диаметр астероида составляет около 50 метров. Его возможное столкновение с планетой специалисты НАСА ожидают в День святого Валентина в 2046 году. Впрочем, слишком рассчитывать на это не стоит: вероятность такого события была оценена как 1 к 607.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в ночь с 1 на 2 марта в небе над Санкт-Петербургом можно было увидеть две яркие точки, не похожие на обычные звезды. Ими оказались сближающиеся Юпитер и Венера.