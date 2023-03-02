Венера и Юпитер идут на сближение: кого в марте ждет богатство

В ночь с 1 на 2 марта в небе над Санкт-Петербургом можно было увидеть две яркие точки, не похожие на обычные звезды. Многим показалось, что над городом зависло НЛО, но на самом деле это оказались Юпитер и Венера, «сближающиеся» на время этого астрономического явления.

Но как оно повлияет на жизнь людей? Свое мнение по этому вопросу высказала астролог Ксения Шахова:

«Венера символизирует малое счастье, Юпитер считают планетой большого счастья. Эта связь планет помогает людям почувствовать некий подъем, быть более щедрыми и благородными», – цитирует ее слова NWPress.

Также собеседница издания отметила, что наиболее сильное позитивное влияние ощутят Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы, Весы и Водолеи. Они могут испытать удачу, получить вознаграждение.

При этом следует отметить, что текущий март – благоприятное время для всех знаков зодиака.