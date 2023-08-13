В Петербурге пройдет фестиваль «Хороводы России»

В Петербурге пройдет фестиваль «Хороводы России»
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Международный фестиваль «Хороводы России» пройдет в Санкт-Петербурге и 100 других городах страны.

Во вторник,15 августа на Дворцовой площади в Петербурге пройдет седьмой международный фестиваль «Хороводы России». В рамках мероприятия участники решили поддержать статус «Культурной столицы стран СНГ» и объявили тему фестиваля — «Хоровод культур СНГ», поэтому в 100 городах России будут представлены песенные и танцевальные традиции не только России, но и дружественных стран.

Главным действом фестиваля станет «Великий соборный хоровод», во время которого больше трех тысяч человек одновременно начнут кружиться в хороводе. Кроме того, на празднике выступят представители африканских стран, которые продемонстрируют всем свои обычаи и традиции, сообщает пресс-служба Смольного.

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