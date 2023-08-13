Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в Медовый Спас

Первый из трех августовских Спасов – Медовый начнется 14 августа. Он сочетает в себе черты церковного и народного праздника, поэтому отмечается по-особенному.

Название праздника произошло от русской традиции начинать собирать мед в середине последнего месяца лета. Заканчивается сбор урожая и начинается подготовка к зиме. На Медовый Спас в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие приносят в храмы мед для освящения. Молодые люди готовили постные блины и водили хороводы.

Кроме того, издревле существовало поверье, что Медовый Спас – последний день, когда можно купаться в реках и мыть в них животных. Считалось, что если конь зайдет в воду после праздника, у него застынет кровь и он погибнет от холода.

Стоит также отметить, что у верующих Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому в этот день нельзя устраивать шумные застолья, есть жирную пищу и пить алкоголь, пишут «Известия».

Ранее жителям Санкт-Петербурга рассказали о пользе меда.