Петербургский «Зенит» обыграл «Факел» в матче 4-го тура РПЛ

Футбольный клуб из Воронежа «Факел» не смог обыграть соперников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 2:0.

В Северной столице состоялся очередной матч Российской Премьер-Лиги. На этот раз «Газпром Арену» посетили футболисты «Факела», а их соперниками стали хозяева поля из города на Неве. На 16 минуте первый гол забил Иван Сергеев из «Зенита», а уже 22 минуты спустя Дуглас Сантос получил желтую карточку. Следом за ним желтый цвет увидел и Вячеслав Караваев, а на 62 минуте первое наказание получил Сергей Божин из «Факела».

Череда желтых карточек не прекратилась и в конце встречи. На 87-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип привлек внимание судей, а сразу после него штраф получил Хызыр Аппаев из воронежского клуба. Второй мяч в ворота соперника «Зениту» удалось забросить только на девятой дополнительной минуте. Его автором стал Густаво Мантуан.

Напомним, ранее в «Зените» отреагировали на слухи о том, что футбольный клуб не отпускает Вильмара Барриоса в английский «Ноттингем Форест».