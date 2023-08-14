Сотрудница стройнадзора Минобороны получила три года условно по делу о взятке

Сотрудница стройнадзора Минобороны получила три года условно по делу о взятке
фото: Baltphoto

Бывший главный инспектор 103 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России (ГАСН) была осуждена на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о взятке.

Приговор в понедельник, 14 августа, огласил Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Сообщается, что сотрудница стройнадзора получила взятку от организаций-застройщиков, которые исполняли госконтракты по капремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры в интересах Минобороны и ФС ВНГ России.

После рассмотрения дела суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Также она обянана будет выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей. После освобождения женщине также два года будет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд признал виновной в деле о коррупции еще одну фигурантку дела о стройках Минобороны РФ.

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