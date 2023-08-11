В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны

В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны
Фото: Baltphoto

Фигурантка признала вину. Она сотрудничала со следствием.

Ленинский районный суд Петербурга признал виновной врача по коммунальной гигиене городского Госстройнадзора при Минобороны России по делу о коррупции. Она получила семь лет условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, суд запретил женщине в течение семи лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Суд признал подсудимую виновной по части 3 статьи 30 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество») и пунктам. «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой). По версии следствия, подсудимая являясь врачом по коммунальной гигиене 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ОГАСН, подчиняется Минобороны РФ), входила в состав организованной группы, которая состояла как минимум из 12 человек.

Горожанка совместно с подельниками получала взятки от компаний, выполняющих задачи по госконтрактам на стройках Западного военного округа. Фигурантка подписывала акты итоговых проверок и выдавала заключения о соответствии объектов капитального строительства и проектной документации. Также подельники утверждали документы для обустройства военных городков и общежитий. Нарушения группой игнорировались. Действовали подельники в период с 2019 по 2020 года. Им удалось незаконно получить более 9 млн рублей. Фигурантка признала вину. Она начала сотрудничать со следствием до суда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудник петербургского Госстройнадзора сядет на скамью подсудимых за взятку.

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В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны
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