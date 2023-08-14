Власти Петербурга ищут способы увеличить доходы от городской недвижимости

В Смольном начали обсуждать возможность расчета аренды по кадастру, оптимизацию льгот и повышение цены выкупаемых собственниками зданий.

Так, для увеличения городской казны планируется сократить количество «льготников», получающих право на имущественные преференции, а также повысить стоимость выкупаемых собственниками зданий и земли под ними, бороться с должниками и многое другое.

По информации «Делового Петербурга», на данный момент меры по повышению доходов от городской недвижимости рассматривает Штаб по увеличению доходной базы. Стоит также отметить, что Штаб был создан еще в 2020 году, а его основной целью стало увеличение городского бюджета до 1 триллиона рублей.

Примечательно, что задача была выполнена на два года раньше запланированного срока, но сотрудники Штаба продолжают работать и на данный момент занимаются имущественными вопросами, сообщает источник.

Напомним, ранее Смольный окончательно утвердил внешний вид «СКА Арены», строительство которой должно завершиться осенью 2023 года.