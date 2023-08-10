Смольный утвердил внешний вид «СКА Арены», строительство которой завершится в начале осени

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал внешний облик «СКА Арены». Первые матчи там должны пройти осенью 2023 года.

Строительство нового стадиона в Московском районе Петербурга близко к завершению и власти города на Неве определились с тем, как он будет выглядеть. Об этом со ссылкой на КГА сообщили в Kp.spb.ru. Отмечается, что переносов сроков сдачи объекта в эксплуатацию не планируется, а первые хоккейные матчи должны пройти уже в начале осени.

Сам стадион будет вмещать больше 21 тысячи зрителей. На территории «СКА Арены» также появится бассейн, фитнес клуб, футбольное и баскетбольное поля, легкоатлетические дорожки и другие спортивные сооружения.

Напомним, в конце мая 2023 года вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что спортивный кластер на территории «СКА Арены» будет превышать даже тот, что находится в Торонто.