Правительство Ленобласти утвердило документы на реконструкцию моста в Волховском районе

Мост через реку Кумбито в Волоховском районе Ленинградской области будет реконструирован для увеличения пропускной способности.

Обновленная переправа появится на автомобильной дороге «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу». На данный момент правительство Ленобласти утвердило проект документации по планировке территории моста.

Работники дорожных служб приведут сооружение в нормативное состояние и увеличат его пропускную способность, пишет Online47 со ссылкой на сообщение Комитета градостроительной политики Ленинградской области.

Так, по мосту смогут двигаться 660 автомобилей в час, а его грузопродъемность по планам составит 91 тонну. Кроме того, ширина полосы движения составит 4,5 метра. Мост расположится в границах деревни Октябрьская Свобода сельского поселения Волховского района и будет служить переправой через реку Кумбито.