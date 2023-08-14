Правительство Ленобласти утвердило документы на реконструкцию моста в Волховском районе

Правительство Ленобласти утвердило документы на реконструкцию моста в Волховском районе
Фото: скриншот с Google Maps

Мост через реку Кумбито в Волоховском районе Ленинградской области будет реконструирован для увеличения пропускной способности.

Обновленная переправа появится на автомобильной дороге «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу». На данный момент правительство Ленобласти утвердило проект документации по планировке территории моста.

Работники дорожных служб приведут сооружение в нормативное состояние и увеличат его пропускную способность, пишет Online47 со ссылкой на сообщение Комитета градостроительной политики Ленинградской области.

Так, по мосту смогут двигаться 660 автомобилей в час, а его грузопродъемность по планам составит 91 тонну. Кроме того, ширина полосы движения составит 4,5 метра. Мост расположится в границах деревни Октябрьская Свобода сельского поселения Волховского района и будет служить переправой через реку Кумбито.

ленобласть мост реконструкция


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство Ленобласти утвердило документы на реконструкцию моста в ...
Суд освободил от наказания петербуржца, выбросившего свою мать из окна
Власти Петербурга ищут способы увеличить доходы от городской недвижимости
Сотрудница стройнадзора Минобороны получила три года условно по делу о взятке
Правитель Валахии Влад Дракула страдал от болезни, вызывающей кровавые слезы
В Петербурге пройдет спектакль «Без галош элегантнее» в честь юбилея ...
Компании из Петербурга представят военно-технические разработки на форуме ...
Застолье стоматологов из Петербурга на рабочем месте закончилось дракой