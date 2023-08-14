У Вырицкого леса, который могут вырубить ради жилья, появился статусный покровитель

К защите Мельничного леса в Вырице подключился совладелец Петербургского нефтяного терминала Сергей Васильев. Его юристы будут работать вместе с активистами, чтобы защитить единственную сохранившуюся зеленую зону поселка. Об этом сообщают местные жители в группе «Совет женщин Вырица».

Родившейся в Вырице владелец Петербургского нефтяного терминала Сергей Васильев, как следует из обсуждения местных жителей, поручил своим юристам помочь активистам защитить Мельничный лес от застройки. Без его помощи, уникальная экологическая зона может исчезнуть уже в обозримом будущем.

«Я очень рад и благодарен за включение в работу по сохранению леса людей, имеющих не только ресурсы, но и адекватный взгляд и опыт», — указывают активисты.

фото: группа в vk «Совет женщин Вырица»

Отметим, что Сергей Васильев давно помогает поселку. Ранее он принимал участие в реконструкции дореволюционной церкви Казанской иконы Божьей матери и ряда других исторических памятников.

Впервые о потенциальной строке в Мельничном лесу стало известно в начале 2022 года. Тогда настоятель храма Серафима Вырицкого епископ Кирилл обратился в администрацию городского поселение с просьбой предоставить участок в зеленой зоне для строительства трех хозяйственных построек монастыря. Однако, инициатива вызвала протесты местных жителей и депутатов, которые указывали, что проект можно и нужно реализовать, но не в единственном оставшимся городском лесу, а на пустующих сельскохозяйственных участках. Кроме того, нужно учитывать, что по генеральному плану 2014 года, весь Мельничный лес может быть занят не только религиозными постройками, но и жилыми домами.

Гражданским активистам долгое время удавалось оспаривать генеральный план поселка. Однако, 9 августа Верховый суд отменил все предыдущие решения о признании недействительными правил землепользования и застройки Вырицкого городского поселения. Что фактически вернуло генплан 2014 года. Примечательно, что за два месяца этого решения, Храм Серафима Вырицкого снова предложил выделить ему участок в Мельничном лесу под строительство нового храма и хозяйственных сооружений. Тогда глава вырицкого городского поселения Михаил Хомченко запустил, кажется, всероссийский опрос поддерживают ли россияне строительство. Активистам уже удалось привлечь внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина к потенциальному строительству. В июле 2023 года СК возбудил уголовное дело на фоне потенциальной застройки единственного городского леса в Вырице. Однако, по какой именно статье, ведомство не уточняло.