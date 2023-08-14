В Московском районе Петербурга продлят первый Предпортовый съезд

В Московском районе Петербурга продлят первый Предпортовый съезд
Фото: Baltphoto

Члены правительства Санкт-Петербурга одобрили продление первого Предпортового съезда в Московском районе до улицы Костюшко.

По информации пресс-службы администрации Северной столицы, инвестор планирует строительство первого Предпортового проезда от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Общая протяженность дороги при этом составит 1,23 километра, а после завершения работ участок безвозмездно перейдет в собственность Петербурга.

«Новая улица будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры Московского района и обеспечит подъезд к расположенным рядом жилым кварталам», — уточнили в городской администрации.

Стоит отметить, что целевое предоставление участка земли под строительство дороги уже одобрено членами правительства в ходе прошедшего рабочего совещания.

Напомним, ранее стало известно, что Морская набережная в Петербурге будет продлена до Мичманской улицы.

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