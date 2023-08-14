«Магнит» и «КАМАЗ» запустили беспилотные перевозки из Москвы в Петербург

Ритейлер «Магнит» и компания «КАМАЗ» начали отправлять транспорт в режиме автопилота из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

На данный момент осуществляется первый этап, в рамках которого из столицы России в город на Неве отравляются только два рейса. В режиме автопилота машины передвигаются только по трассе М-11 «Нева», а в целях безопасности их путь отслеживает водитель и оператор.

Перецепка с тягача «Магнита» на транспорт «КАМАЗА» происходит в утвержденных пунктах при въезде и выезде с трассы, пишет «Деловой квартал» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Магнита». По мнению директора по цепочкам поставок и логистике ритейлера Федора Павловского, запуск беспилотных грузовиков позволит компании на практике оценить устойчивость бизнес-моделей подобного режима работы и доставки продуктов, а также узнать экономические перспективы инициативы.