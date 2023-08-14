Один из этапов Всемирного фестиваля молодежи пройдет в Петербурге

Президент России Владимир Путин распорядился провести в России Всемирный фестиваль молодежи. При этом один из этапов мероприятия состоится в Санкт-Петербурге.

С 1 по 17 марта 2024 года в России состоится международный фестиваль молодежи, в котором примут участие больше 20 тысяч человек из 180 стран мира. Один из этапов пройдет в Петербурге с 14 по 17 марта и, по информации городских властей, город на Неве уже готовит программу, чтобы гости смогли увидеть красоту Северной столицы.

В свою очередь специалист Центра экспертного сопровождения политических процессов Артур Кристман подчеркнул, что мероприятие важно не только для молодежи, но и для старшего поколения.

«Наблюдая за молодыми, мы можем примерно понять ожидаемый кадровый потенциал в будущем», — цитирует Кристмана «Петербургский дневник».

Напомним, ранее на Дворцовой площади в Петербурге прошел фестиваль «Хороводы России».