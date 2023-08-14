В Петербурге нераспроданным остается примерно 60% жилья

В Петербурге нераспроданным остается примерно 60% жилья
Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург вошел в список российских городов-миллионников с высокой долей нераспроданного жилья в новостройках.

Так, на данный момент в городе на Неве нераспроданными остаются около 60% жилья. Чтобы реализовать всю недвижимость на рынке потребуется три года. При этом, как пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического сервиса bnMAP.pro, чтобы продать все квартиры, каждый месяц в течении трех лет люди должны покупать минимум 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Стоит также отметить, что аналогичная ситуация наблюдается по всей России. Первое место по количеству нереализованного жилья занимает Омск, где не покупают 77% новостроек. Следом за ним идут Краснодар (75%) и Самара (71%).

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга ищут способы увеличить доходы от городской недвижимости

недвижимость новости СПб новостройки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нераспроданным остается примерно 60% жилья
Один из этапов Всемирного фестиваля молодежи пройдет в Петербурге
«Магнит» и «КАМАЗ» запустили беспилотные перевозки из Москвы в Петербург
Сфальсифицированный протокол собрания жильцов стал причиной уголовного дела ...
Власти Петербурга запретили застройку участка института имени Вавилова
КГИОП признал Доходный дом Алюшинского памятником архитектуры
Центробанк проведет внеочередное совещание совета директоров по ключевой ставке
В Московском районе Петербурга продлят первый Предпортовый съезд