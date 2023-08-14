В Петербурге нераспроданным остается примерно 60% жилья

Санкт-Петербург вошел в список российских городов-миллионников с высокой долей нераспроданного жилья в новостройках.

Так, на данный момент в городе на Неве нераспроданными остаются около 60% жилья. Чтобы реализовать всю недвижимость на рынке потребуется три года. При этом, как пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического сервиса bnMAP.pro, чтобы продать все квартиры, каждый месяц в течении трех лет люди должны покупать минимум 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Стоит также отметить, что аналогичная ситуация наблюдается по всей России. Первое место по количеству нереализованного жилья занимает Омск, где не покупают 77% новостроек. Следом за ним идут Краснодар (75%) и Самара (71%).

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга ищут способы увеличить доходы от городской недвижимости