Смольный планирует расселить 60 тысяч коммунальных квартир в Петербурге

Смольный планирует расселить 60 тысяч коммунальных квартир в Петербурге
Фото: Baltphoto

Представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга рассказали о планах и прогрессе расселения коммунальных квартир.

В пресс-службе подведомственного Смольному комитета отметили, что для достижения цели используется два механизма: выдают социальные выплаты очередникам на покупку квартир, либо продажа им комнат. На данный момент размер соцвыплат в городе на Неве составляет 1,19 миллиона рублей на каждого заявителя в составе семьи. Если заявитель не имеет родственников, либо он проживает один, ему выдается 2,18 миллиона рублей.

По информации жилищного комитета, в 2023 году выплаты на расселение коммунальных квартир получат 1459 семей. Для этого в городском бюджете предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. Кроме того, всего власти Петербурга планируют расселить 60 тысяч «коммуналок».

Напомним, ранее в Смольном запретили застройку участка института имени Вавилова.

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