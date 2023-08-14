Власти Петербурга запретили застройку участка института имени Вавилова

Власти Петербурга запретили застройку участка института имени Вавилова
Фото: скриншот с Google Maps

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт-Петербурга отклонила предложение компании-застройщика «Арсенал-6» на постройку жилых домов на участке института имени Вавилова.

После того, как территория была продана с торгов за 300 миллионов рублей, ООО «Арсенал-6» заявило о желании построить на участке имени Вавилова жилые дома. Ранее в СМИ появилась информация, что после очередного заседания по подготовке в генплан одобрило решение, однако позже члены комиссии решили прокомментировать подобные заявления.

Так, в пресс-релизе на официальном сайте Комиссии появилось сообщение о том, что власти города на Неве не одобрили изменение функционального зонирования двух земельных участков на Биржевой линии в Василеостровском районе, уточнив, что правообладателем территории является Российская Федерация.

Напомним, ранее сообщалось, что территории Государственного оптического института имени Вавилова переведут в зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

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