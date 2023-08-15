Из пожара на Кораблестроителей госпитализировали более десяти человек

Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

Более десяти человек были эвакуированы из многоквартирного дома на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. В одной из квартир произошел крупный пожар во вторник, 15 августа. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 16:38. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в однокомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров. Пламя удалось потушить к 17:00. Из горящей квартиры эвакуирован мужчина. С вышележащих квартир эвакуированы десять человек, в том числе двое детей. Сведения о пострадавших не поступали. На вызове работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на Сенной площади в Петербурге потушили за 20 минут.