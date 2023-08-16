В Ленобласти новорожденного оставили в мусорном пакете у дороги

В Ленобласти новорожденного оставили в мусорном пакете у дороги
Фото: pxhere

Малыш не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 15 августа, в полицию Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от женщины, заявившей, что она нашла у дороги в СНТ Металлург новорожденного ребенка в мусорном пакете. Малыш был завернут в футболку. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, мальчика госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Материалы дела переданы в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по факту утопления шестилетнего ребенка в Гореловском озере возбудили уголовное дело. Фигуранта следствие еще не установило. Ребенок утонул 10 августа во время отдыха с матерью и ее друзьями на берегу.

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