На Ржевке вспыхнул приют для животных

На Ржевке вспыхнул приют для животных
Фото: Baltphoto /Ольга Андросова

О пострадавших не сообщалось. Об этом рассказали в МЧС.

В среду, 16 августа, на Ржевке в Красногвардейском районе Петербурге произошел пожар в приюте для животных на Поселковой улице. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 12:28. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят деревянные вольеры на площади 50 квадратных метров. Пламя удалось потушить к 13:08. Сведения о пострадавших не поступали. На вызове работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из пожара на Кораблестроителей госпитализировали более десяти человек. В одной из квартир произошел крупный пожар во вторник, 15 августа. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

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