Минюст Эстонии предлагает лишить россиян и граждан Белоруссии права голоса на выборах

Инициатива противоречит конституции. Однако для россиян хотят сделать исключение.

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, лишающий граждан России и Белоруссии, проживающих в республике, права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. Такое заявление сделал глава ведомства Каале Лаанет.

По словам министра, инициативу сначала рассмотрит Государственный суд Эстонии, так как она идет вразрез с конституцией страны, в которой указано, что все жители страны, вне зависимости от гражданства, могут голосовать на муниципальных выборах. При этом, отмечает Лаанет, россияне и граждане РБ не должны участвовать в политической жизни республики. Об этом сообщают западные СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эстония продолжит выдавать гуманитарные и семейные визы россиянам. Несмотря на это, отношения между странами остаются натянутыми, европейское государство пытается защитить себя от нежеланного вмешательства.