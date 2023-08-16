Пожар в приюте на Ржевке унес жизни четырех собак

Горожан попросили о помощи. Здание будут восстанавливать.

В среду, 16 августа, в приюте для животных «Ильинка» на Ржевке в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли четыре собаки. Информация об этом размещена в официальной группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее о пожаре сообщали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице. Однако в сообщении говорилось, что никто не пострадал. Видимо, речь шла только о людях. Сотрудники приюта обратились к горожанам за помощью: необходимо восстановить здание и пополнить запасы сухого корма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ржевке вспыхнул приют для животных. Диспетчер получил сообщение о возгорании в 12:28. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят деревянные вольеры на площади 50 квадратных метров.