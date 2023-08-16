Посредник в передаче 20 млн рублей взятки для транспортной полиции получил срок в колонии строгого режима

Осужденный сотрудничал со следствием. Его подставили при передаче денег.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, обвиненному по части 4 стати 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Обвиненный передавал 20 млн рублей и 9 млн фальшивками сотрудникам транспортной полиции по Северо-Западному округу от одного из филиалов РЖД. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, деньги помогли бы закрыть глаза представителям ведомства на серьезные нарушения. Посредника нашли в «Сапсане». После с ним встретились, чтобы передать деньги и заплатить за «конфиденциальность». Однако его обманули, передав поддельные банкноты. Мужчина начал сотрудничать со следствием и получил три года колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудница стройнадзора Минобороны получила три года условно по делу о взятке.