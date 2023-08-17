Погоду в Петербурге будет формировать холодный атмосферный фронт

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на ближайшие дни.

Северная столица находится в полосе холодного атмосферного фронта, который будет формировать синоптическую ситуацию, написал Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа». Двигаясь с северо-запада на юго-восток, он принесет в Петербург кратковременные дожди и уменьшит дневную температуру воздуха.

Так, в четверг, 17 августа, в городе на Неве ожидается 23-25 градусов тепла, а в Ленобласти воздух прогреется до 22-27 градусов. Ветер дует с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление превысит норму и составит 767 миллиметров ртутного столба, подчеркнул синоптик.

Ранее Леус предупредил петербуржцев о дождях, которые могут прийти в середине недели. Температура воздуха при этом продолжит оставаться на уровне +24 градусов.