Ослабление рубля стало причиной ускорения инфляции в Петербурге до 5%

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге ускорилась почти до 5%. Об этом в своей статье сообщили аналитики Банка России.

Эксперты отметили, что причиной сложившейся ситуации стало ослабление рубля, на фоне которого произошел рост импортных овощей и фруктов. В Банке России отметили, что самыми дорогими продуктами в Северной столице стали яблоки, картофель, виноград, апельсины, бананы, груши и капуста.

В целом, по итогам июля, годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 5%. В пресс-службе Северо-Западного главного управления Центробанка России отметили, что данный показатель выше не только по СЗФО, но и в целом по стране. Стоит также отметить, что одновременно с этим замедлился рост цен на смартфоны, телевизоры и компьютеры.

Напомним, ранее власти Петербурга заявили о снижении темпов инфляции в 2024 году.