Бьянка набрала 30 килограммов из-за проблем со здоровьем

Певица Бьянка рассказала, что из-за гормонального сбоя на фоне стресса она набрала 30 килограммов.

В интервью «Пятому каналу» артистка призналась, что для нее это было большим ударом. Ей стало тяжело ходить, танцевать, петь, спать и даже есть.

Лишний вес стал причиной других заболеваний певицы – у нее появились проблемы с желудком и спиной, развилась пищевая аллергия. В феврале Бьянка перенесла тяжелую операцию под общим наркозом, восстановление заняло 2,5 месяца.

После хирургических манипуляций артистка обратилась в специализированную клинику. Ей назначили гормональное лечение и прописали низкоуглеводную диету.

Благодаря тренировкам в спортзале и бассейне Бьянка похудела уже десять килограммов, в планах сбросить еще столько же. Кроме того, певица хочет сделать пересадку жира с живота на ягодицы.

Артистка отметила, что для нее внешность – это способ самовыражения, а не взаимоотношения с мужчинами или внешним миром.

После похудения в жизни Бьянки произошли важные изменения. Она запустила собственный продюсерский центр и приобрела квартиру. Также звезда намекнула, что нашла любимого человека, однако вступать в брак она не торопится.

Ранее Бьянка давала интервью YouTube-каналу FAMETIME TV, в котором рассказала о домогательствах, ссорах с рэперами и личной жизни.