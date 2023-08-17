В Петербурге стартовало производство чая «Беседа»

Объединенная чайная компания (ОЧК) выкупила бывшую фабрику Unilever вместе с популярным в 90-х годах брендом «Беседа» и начала производство в Сакнт-Петербурге.

Генеральный директор ОЧК Александр Конов рассказал, что «Беседу» планируется перезапустить на федеральном уровне. Сначала под брендом будут продавать черный чай в пакетиках, после чего ассортимент начнет расширяться. Производство чая уже стартовало в Петербурге, а поступить в продажу продукция должна в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, «Беседа» была популярна в 90-х годах, в том числе из-за низкой цены, однако в 2010-годах выпуск чая прекратился. Эксперты не исключают, что после начала продаж бренд может попробовать заменить ушедший с российского рынка Lipton.

Ранее китайский бренд бытовой техники Hisense заявил о планах локализовать свое производство в Петербурге.