Автомобилист врезался в Александро-Невскую часовню в Петербурге

Автомобилист врезался в Александро-Невскую часовню в Петербурге
Фото: Baltphoto

Легковой автомобиль врезался в Александро-Невскую часовню на углу Большого проспекта Петроградской стороны и получил серьезные повреждения.

Инцидент произошел утром 17 августа. По словам очевидцев, иномарка протаранила часовню, однако что стало причиной аварии – неизвестно. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» видно, как легковой автомобиль с поврежденным кузовом и оторванным бампером остановился возле часовни.

Предполагается, что водитель проехал по Тучкову мосту в сторону Большого проспекта Петроградской стороны, но не справился с управлением и въехал в историческое здание. На данный момент место огорожено, а сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе в Ленобласти пьяный 18-летний водитель устроил аварию с восьмью пострадавшими.

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