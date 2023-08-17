На трассе в Ленобласти нетрезвый 18-летний водитель устроил ДТП с восьмью пострадавшими

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области начала проверку по факту ДТП, в котором пострадали восемь человек.

Поздно вечером, 16 августа, на автодороге Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь – Чудово» 18-летний водитель седана «ВАЗ 2110» столкнулся с автомобилем Honda CR-V. В результате происшествия молодого человека госпитализировали в состоянии средней тяжести. Выяснилось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинская помощь также понадобилась его пассажирам, которыми оказались подростки 14 и 16 лет. Пассажирам Honda также потребовалась помощь специалиста. Известно, что за рулем авто находился 41 летний мужчина. Вместе с ним ехали его жена, 13-летний сын и пожилая женщина. На данный момент полиция начала проверку, чтобы установить все детали ДТП, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее авария произошла в тоннеле на дамбе перед Кронштадтом и стала причина длинной пробки.