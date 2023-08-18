Прокуратура Петербурга остановила незаконных перевозчиков отходов

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга пресекла попытку незаконного перевоза отходов и грунта в поселке Горелово.

Во время объезда поднадзорной территории, сотрудники прокуратуры заметили самосвалы, которые двигались в сторону дачных участков. Оказалось, что водители незаконно перевозили твердые бытовые отходы и грунт. Часть своего груза нарушители успели оставить в поселке Горловка, однако прокуратура пресекла дальнейшую разгрузку и отправила самосвалы на штрафстоянку.

На данный момент решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования для ликвидации свалки. Материалы следствия будут направлены для уголовно-правовой оценки действий виновных лиц, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красносельского района.

Напомним, ранее свалку нашли на Перевозной набережной в Невском районе Петербурга.