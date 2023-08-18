Актер Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс спустя 14 месяцев брака

Американский актер Сэм Асгари подтвердил слухи о разводе с певицей Бритни Спирс. Они поженились в июне 2022 года.

Прошло почти два года с того момента, как суд избавил Спирс от опекунства отца спустя 13 лет. Сама звезда говорила, что была невероятно счастлива, поскольку родитель полностью контролировал ее жизнь, начиная от цвета волос и заканчивая тем, с кем она будет встречаться. Единственным мужем Спирс до 2022 года оставался рэпер и танцор Кевин Федерлайн. Несмотря на то, что в браке певица родила двоих детей, замужество удачным назвать нельзя.

После развода в 2006 году душевное состояние звезды пошатнулось, у нее случился нервный срыв, который обсуждали во всем мире. Еще раз пойти к алтарю Бритни Спирс решила только спустя 16 лет, а ее избранником стал актер Сэм Асгари, который младше возлюбленной на 12 лет. Поклонники звезды были в восторге и считали, что их кумир нашла свое счастье. Известно, что пара встречалась шесть лет, но узаконить отношения решились только спустя полгода после окончательного освобождения Спирс из-под опеки отца.

Однако счастье поклонников и самой артистки длилось недолго. Сначала в Сети появились слухи о разладе в отношениях знаменитостей, а 18 августа новость о разводе подтвердил и сам Асгари. Их брак продлился всего 14 месяцев. Кроме того, по информации издания The Guardian, актер не намерен оспаривать брачный контракт, хотя и надеется, что Спирс окажет ему финансовую поддержку, оплатит адвоката и судебные расходы. Сама исполнительница хита Toxic на данный момент заявление никак не комментировала.

Стоит также отметить, что в СМИ начала распространятся информация о том, что Асгари якобы часто устраивал драки, не ночевал дома, а часть фанатов Спирс даже предположили, что молодой актер нуждался лишь в деньгах знаменитой супруги. Припомнили интернет-юзеры и самый первый брак звезды. В январе 2004 года, в Лас-Вегасе она вышла замуж за друга детства, но брак был аннулирован спустя 55 часов, а певица призналась, что не отдавала себе отчет в серьезности происходящего.

Напомним, в мае 2023 года стало известно о серьезном скандале между Спирс и Асгари в ходе которого артистка избила актера.