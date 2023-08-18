Пять блокадников получили средства из федерального бюджета на покупку жилья

Пять блокадников получили средства из федерального бюджета на покупку жилья
Фото: Baltphoto

Жители блокадного Ленинграда получили социальные выплаты на покупку новых квартир. Финансовая помощь пожилым гражданам была направлена из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Жилищного комитета, общая сумма, выделенная на соцвыплаты блокадникам, составила 29 миллионов рублей. За помощью обратились пять заявителей – семейная пара и три одиноких пенсионера. Средства на улучшения жилищных условий пожилых людей были направлены из федерального бюджета.

В подведомственном Смольному комитете также отметили, что закон предусматривает получение льгот ветеранами Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, в том числе и жители блокадного Ленинграда, а также инвалиды и ветераны боевых действий, которые получили статус до января 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выделить блокадникам по 50 тысяч рублей единовременной выплатой.

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