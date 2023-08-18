Пять блокадников получили средства из федерального бюджета на покупку жилья

Жители блокадного Ленинграда получили социальные выплаты на покупку новых квартир. Финансовая помощь пожилым гражданам была направлена из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Жилищного комитета, общая сумма, выделенная на соцвыплаты блокадникам, составила 29 миллионов рублей. За помощью обратились пять заявителей – семейная пара и три одиноких пенсионера. Средства на улучшения жилищных условий пожилых людей были направлены из федерального бюджета.

В подведомственном Смольному комитете также отметили, что закон предусматривает получение льгот ветеранами Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, в том числе и жители блокадного Ленинграда, а также инвалиды и ветераны боевых действий, которые получили статус до января 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выделить блокадникам по 50 тысяч рублей единовременной выплатой.