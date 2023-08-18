Рост турпотока привел к открытию 125 новых кафе и ресторанов в Петербурге

Рост туристического потока в Санкт-Петербурге привел к развитию сетей ретейлеров и сокращению свободных площадей. Результатом стало открытие новых заведений общепита в центре города.

Такие данные приводят в отчетах эксперты недвижимости агентства NF Group. По информации аналитиков, доля свободных площадей в Северной столице составляет всего 7,7%. Лидером по аренде в первой половине 2023 года стала сфера общественного питания. Именно на нее пришлась основная доля помещений Street Retail.

Специалисты сообщают, что за первые полгода в центре Петербурга было открыто 125 новых кафе и ресторанов. Развитие отрасли аналитики считают следствием роста турпотока, а также активацией интереса со стороны российских ретейлеров и отложенного покупательского спроса.

Напомним, ранее в Петербурге начались работы по созданию туристического маршрута из Северной столицы в Арктику.